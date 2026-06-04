Flexvik Bemanning söker Plattsättare till Strömstad i Sommar

Grünewald-Decker AB / Murarjobb / Strömstad
2026-06-04


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Vi på Flexvik Bemanning söker nu fyra duktiga Plattsättare för ett uppdrag i Strömstad.
Uppdraget börjar omg
Uppdragets tid är 2-4 veckor
Du behöver vara en erfaren plattsättare med 2-4 års erfarenhet. Vara självgående.
Du behöver ha egna kläder.
B-körkort är ett krav och man bör ha egen bil.
Du behöver behärska svenska språket alt Engelska
Flexvik Bemanning står för Boende samt resa till Strömstad och tillbaka om det behövs.
Låter detta intressant så skicka oss ditt CV.
Sök endast ifall du uppfyller kraven ovan och kan börja omg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare Strömstad".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9947761

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