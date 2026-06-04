Lärare 7-9 inom Svenska
Västerviks kommun / Grundskollärarjobb / Västervik Visa alla grundskollärarjobb i Västervik
2026-06-04
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Östra Ringskolan, Gamleby
Vi söker nu dig som är lärare 7-9 i främst svenska till Östra Ringskolan i Gamleby.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du leder det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Undervisningen kommer både inkludera klass men även en särskild mindre undervisningsgrupp på skolan.
Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.
Din kompetens
Vi söker dig som är behörig att undervisa i främst svenska på högstadiet.
Tidigare erfarenhet av högstadiet är önskvärt och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever som har svårt i den ordinarie undervisningen.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har god pedagogisk förmåga, goda ämneskunskaper och förmåga att motivera och engagera. Du har förmågan att möta elever som kan behöva anpassningar efter sina egna varierade förutsättningar.
Du har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.
På skolan arbetar vi tillsammans för att lösa vår uppgift.
Tjänsten innefattar inte mentorsuppdrag då vi på skolan har heltidsmentorer.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 100-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
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593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Jessica Hübinette, tf rektor jessica.hubinette@vastervik.se 010-355 14 32 Jobbnummer
9947757