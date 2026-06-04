Projektledare med framtida filialansvar Bygg
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du arbeta i ett välrenommerat familjeföretag med starkt hantverkskunnande, spännande ROT-projekt och möjlighet att på sikt ta ett större verksamhetsansvar?
Vår kund söker nu en Projektledare till sin verksamhet i Stockholm. För rätt person finns en tydlig utvecklingsväg mot rollen som Platschef/Filialansvarig.
Om bolaget
Bolaget är ett familjeägt byggföretag med anor från 1980–90-talet och ett starkt rykte i branschen. Verksamheten är specialiserad inom fasadrenovering, traditionell putsning och murning samt restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Bolaget arbetar med:
Traditionell putsning och murning
Fasadrenoveringar
Restaurering av kulturhistoriska och K-märkta byggnader
Avancerade mur- och hantverksprojekt
Kulturvård med traditionella material och metoder
Projekten omfattar allt från mindre entreprenader till större projekt med omsättning upp till 20 miljoner kronor. Verksamheten i Stockholm arbetar över hela Storstockholmsområdet.
Om rollen
Som Projektledare får du en central roll i verksamheten och ansvarar för flera parallella projekt, vanligtvis mellan 5–10 stycken samtidigt. Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och ett brett ansvar som sträcker sig från kalkyl och planering till genomförande, uppföljning och kundrelationer.
Du kommer bland annat att:
Leda och driva projekt från start till färdigställande
Ansvara för ekonomi, tidplan och kvalitet i projekten
Delta i kalkyl- och anbudsarbete
Samordna personal, underentreprenörer och leverantörer
Bygga och utveckla relationer med kunder och samarbetspartners
Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling
Eftersom du på sikt kommer att axla rollen som platschef/filialansvarig kommer du även att växa in i arbetsuppgifter som:
Övergripande ansvar för samtlig personal på platsen. Övergripande kontroll så samtlig personal får del av rättigheter och skyldigheter de har enligt gällande bestämmelser.
Kontroll över företagets materiel och maskiner som befinner sig på platskontorets område.
Marknadsutveckling, försäljning, leverans och eftermarknad
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från en ledande roll inom byggbranschen, exempelvis som:
Projektledare
Platschef
Projektchef
Arbetschef
Entreprenadingenjör med projektansvar
Erfarenhet av mur- eller putsentreprenader är inget krav. Det viktigaste är att du har en god förståelse för byggproduktion och drivs av att utveckla både projekt och människor. Bolaget ser långsiktigt på rekryteringen och är berett att lära upp rätt person inom verksamhetens specialistområden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
ROT-projekt
Kulturhistoriska eller K-märkta byggnader
Fasadentreprenader
Som person är du:
Engagerad och ansvarstagande
Strukturerad och lösningsorienterad
Stresstålig och van att hantera flera projekt samtidigt
Nyfiken och utvecklingsinriktad
Social och relationsskapande
En lagspelare som gärna gör det lilla extra för att nå gemensamma mål
Bolaget erbjuder
En nyckelroll i ett välskött och familjeägt företag
Möjlighet att utvecklas mot en framtida chefsroll
Spännande och varierande projekt i några av Stockholms mest intressanta fastigheter
Stor frihet under ansvar
Kollektivavtal
Förmånsbil
Konkurrenskraftig lön
Ett engagerat team med hög yrkesstolthet och stark sammanhållning
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9947760