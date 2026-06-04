Process Engineer, Injection Molding (Göteborg, Skara, Färgelanda, Låssby)
Nätt Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Färgelanda Visa alla maskiningenjörsjobb i Färgelanda
2026-06-04
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Vill du vara med och sätta standarden för framtidens formsprutning i Sverige? Vi söker en Processingenjör som vill driva teknisk utveckling, visualisering och digitalisering av vår maskinpark.
Om rollen
I rollen som Process Engineer inom formsprutning får du en central och tekniskt ledande roll. Du kommer att arbeta med våra fabriker i både Skara och Färgelanda. Ditt fokus ligger på att integrera tillverkningsmetoder, säkra produktkvalitet och optimera maskinernas välmående.
Du blir en del av ett starkt team som idag består av 2 personer, men vi växer och fler kollegor är på väg in.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla maskinparken: Utveckla och optimera processer för våra formsprutningsmaskiner (IMM). Du arbetar med plast, PCAB, EFBP samt materialkunskap.
Sätta standarden: Arbeta för att visualisera våra maskinparker och sätta en ny standard för formsprutning i Sverige.
Leda projekt: Driva industriella projekt från utveckling till serieproduktion samt utvärdera nya teknologier.
Kommersiella kontaktytor: Sköta kontakt med maskin- och materialleverantörer samt stötta i offereringsfaser (RFQ).
Vem är du?
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av formsprutning och processutveckling. Du har en stark teknisk förståelse för maskiner, verktyg och material. Eftersom vi rör oss mot Industry 4.0 ser vi gärna att du har ett genuint intresse för AI och digitala lösningar för självsoptimerande processer.
Krav och önskemål:
Ett par års erfarenhet av processutveckling inom formsprutning (gärna högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet).
Erfarenhet av att leda projekt från start till mål.
Goda kunskaper inom maskiner, verktyg och material (plast, PCAB, EFBP).
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Arbetstid: Normal dagtid.
Möjligheter: En strategisk roll där du får stort inflytande över teknikval, maskininvesteringar och digitalisering (AI).
Placering: Göteborg, Skara, Färgelanda eller Låssby, enligt ö.k. Resor förekommer både inom Sverige, samt utomlands.
Praktisk information & Ansökan
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka ditt CV till Oskar Nätt på: oskar.natt@nattconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: oskar.natt@nattconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nätt Consulting AB
(org.nr 559403-4554)
Färgelanda plant, Assarebyn (visa karta
)
458 93 FÄRGELANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Artifex Systems AB Jobbnummer
9947758