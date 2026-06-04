Sommarvikarie sökes till man i Ramnäs
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Surahammar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Surahammar
2026-06-04
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Surahammar
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Personlig assistent
Om jobbet
Är du en pigg och glad människa som vill jobba som assistent åt mig, en man på 50 år som är bosatt i Ramnäs.
Jag gillar gamla bilar, hundar och att laga mat.
Eftersom jag har ett stort vårdbehov så är det bra om du har vårderfarenhet. Du sätter alltid individen och uppdraget i första hand. Du ska ha ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs då dokumentation är en obligatorisk del av arbetet.
Mer information om mig och tjänsten fås vid intervju.
Det som är behovet hos mig nu är vikarie/sommarvikarie.
I tjänsten ingår dygnspass.
Kundens krav och önskemål
B - körkort
Rökfri
Ej pälsdjurs allergiker
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142), https://www.novasis.se
Dold (visa karta
)
123 45 RAMNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramnäs Kontakt
Medarbetare
Sebastian Cojucaru sebastian@novasis.se Jobbnummer
9947771