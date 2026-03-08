Servitris/servitör

Kichi's Kitchen AB / Servitörsjobb / Ängelholm
2026-03-08


Servitör/Servitris sökes till järnvägskrogen Ängelholm
Brinner du för service och älskar att skapa oförglömliga upplevelser för gäster? Är du passionerad, energisk och vill arbeta i en miljö där smaker och gemenskap står i centrum? Då vill vi träffa dig!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: husmanskrogen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kichi's Kitchen AB (org.nr 559194-1744)
Järnvägsgatan 13 (visa karta)
262 37  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Järnvägskrogen

Jobbnummer
9783606

