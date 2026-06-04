Leg. läkare med intresse för BT/ST-tjänst
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2026-06-04
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Leg. läkare sökes!
Sollentuna Vårdcentral söker dig som är legitimerad läkare med intresse för BT/ST i allmänmedicin.
Vi söker dig som är flexibel, strukturerad, jordnära och sätter patientens behov i centrum. Du ser utmaningen och glädjen i att följa dina patienter genom livets alla åldrar. Vi vill att du är kunnig, social, trevlig och ansvarstagande läkare för sedvanliga uppgifter på vårdcentral.
Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med vårdcentralens övriga personal vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och lyhördhet.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Sollentuna vårdcentral är en privat vårdcentral belägen vid Sollentuna centrum som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår husläkarmottagning har läkare specialiserade inom allmänmedicin samt distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet av primärvården. Psykolog och psykoterapeut och medicinsk fotsjukvårdare finns också i arbetsgruppen. På Sollentuna Vårdcentral bedriver vi kvalitetsarbete med Orna kvalitetssäkring som ledningssystem.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: personal@sollentunavc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Legitimerad Läkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna vårdcentral AB
(org.nr 559232-4957)
Aniraplatsen 4 (visa karta
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191 47 SOLLENTUNA Jobbnummer
9947734