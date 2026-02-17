Servitris / Servitör

Tumlaren i Sundet AB / Servitörsjobb / Höganäs
2026-02-17


Visa alla jobb hos Tumlaren i Sundet AB i Höganäs

Servitris till sommarsäsongen - Visit Örestrand
Vill du arbeta i en vacker miljö vid havet i sommar?
Visit Örestrand är en turistanläggning med hotell, camping, festvåning och sommarrestaurang där många gäster samlas för att njuta av vår fina miljö och goda service.
Nu söker vi en servitris/servitör till sommarsäsongen juni-augusti.

Om tjänsten
Du kommer att:
Ansvara för bokningar
Sköta den dagliga driften i vår uteservering
Servera och ta hand om våra gäster
Hjälpa till med disk och städning

Arbetet är förlagt till kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Är initiativtagande och ansvarfull
Har hög arbetsmoral
Klarar av att arbeta i ett högt tempo och hantera stress
Är serviceinriktad och social
Trivs med att arbeta i team

Vi söker dig som vill utvecklas både som person och i din yrkesroll och som bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till:
info@visitorestrand.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@visitorestrand.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tumlaren i Sundet AB (org.nr 559480-0491)
Strömstadsgatan 4 Festvåning & Konfer (visa karta)
263 58  STRANDBADEN

Jobbnummer
9748700

