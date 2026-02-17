Servitris / Servitör
2026-02-17
Servitris till sommarsäsongen - Visit Örestrand
Vill du arbeta i en vacker miljö vid havet i sommar?
Visit Örestrand är en turistanläggning med hotell, camping, festvåning och sommarrestaurang där många gäster samlas för att njuta av vår fina miljö och goda service.
Nu söker vi en servitris/servitör till sommarsäsongen juni-augusti.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Du kommer att:
Ansvara för bokningar
Sköta den dagliga driften i vår uteservering
Servera och ta hand om våra gäster
Hjälpa till med disk och städning
Arbetet är förlagt till kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Är initiativtagande och ansvarfull
Har hög arbetsmoral
Klarar av att arbeta i ett högt tempo och hantera stress
Är serviceinriktad och social
Trivs med att arbeta i team
Vi söker dig som vill utvecklas både som person och i din yrkesroll och som bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: info@visitorestrand.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@visitorestrand.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tumlaren i Sundet AB
