Servitris/Servitör

Kanat Wong Skandinavien AB / Servitörsjobb / Motala
2025-09-28


Vi söker dig som är initiativtagande, positiv, pålitlig och gillar att jobba med människor.
Som servitris/servitör arbetar du med att ta emot beställningar, servera mat och dryck, att kunna ge gästen råd kring maten och drycken m.m är delar av dina arbetsuppgifter. Har du ingen erfarenhet av detta sen tidigare så kommer vi att lära upp dig.
Som serveringspersonal ska du vara glad, trevlig, ansvarsfull, vara service minded, du behöver tåla stress och klara av högt tempo. Vara flexibel och ha socialkompetens samt vilja lära dig nya saker.
Ni ska kunna jobba dag, kväll och helger. Tidigare erfarenheter inom restaurang och cafe är meriterande men inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Ring till Angelrine Wong på 070-2891918
E-post: angelrinewong@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kanat Wong Skandinavien AB (org.nr 556642-8214)
Kyrkogatan 3 (visa karta)
591 35  MOTALA

Kontakt
Angelrine Wong
angelrinewong@hotmail.com
+46702891918

Jobbnummer
9529892

