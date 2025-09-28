Servitris/Servitör
Vi söker dig som är initiativtagande, positiv, pålitlig och gillar att jobba med människor.
Som servitris/servitör arbetar du med att ta emot beställningar, servera mat och dryck, att kunna ge gästen råd kring maten och drycken m.m är delar av dina arbetsuppgifter. Har du ingen erfarenhet av detta sen tidigare så kommer vi att lära upp dig.
Som serveringspersonal ska du vara glad, trevlig, ansvarsfull, vara service minded, du behöver tåla stress och klara av högt tempo. Vara flexibel och ha socialkompetens samt vilja lära dig nya saker.
Ni ska kunna jobba dag, kväll och helger. Tidigare erfarenheter inom restaurang och cafe är meriterande men inget krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Ring till Angelrine Wong på 070-2891918
E-post: angelrinewong@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kanat Wong Skandinavien AB
(org.nr 556642-8214)
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
591 35 MOTALA Kontakt
Angelrine Wong angelrinewong@hotmail.com +46702891918 Jobbnummer
9529892