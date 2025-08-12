Servitris/servitör
2025-08-12
Restaurang Yoss AB är ett familjeföretag som funnits sedan 1995. Vår restaurang ligger i centrala Halmstad på storgatan.
Vi är en internationell restaurang med både traditionella och internationella rätter bestående av kött, fisk och skaldjur.
Vi ska nu utöka vårt vårt team och söker dig som är positiv, glad, stresstålig och tillmötesgående.
Arbetsuppgifterna består främst av utav att servera våra gäster. Du kommer att jobba med bordsbeställningar, servering, påfyllning, kassatjänst, disk och städning. Du ska vara ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Kunna arbeta lunch, kväll och helger men också vara flexibel och kunna hoppa in med kort varsel. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet.
Tjänsten gäller 75%-100%
Är du intresserad? Kontakta oss på rest.yoss@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
