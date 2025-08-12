Servitris/servitör

Restaurang Yoss AB / Servitörsjobb / Halmstad
2025-08-12


Restaurang Yoss AB är ett familjeföretag som funnits sedan 1995. Vår restaurang ligger i centrala Halmstad på storgatan.
Vi är en internationell restaurang med både traditionella och internationella rätter bestående av kött, fisk och skaldjur.
Vi ska nu utöka vårt vårt team och söker dig som är positiv, glad, stresstålig och tillmötesgående.
Arbetsuppgifterna består främst av utav att servera våra gäster. Du kommer att jobba med bordsbeställningar, servering, påfyllning, kassatjänst, disk och städning. Du ska vara ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Kunna arbeta lunch, kväll och helger men också vara flexibel och kunna hoppa in med kort varsel. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet.
Tjänsten gäller 75%-100%
Är du intresserad? Kontakta oss på rest.yoss@hotmail.com

Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: rest.yoss@hotmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan".

Detta är ett heltidsjobb.

Restaurang Yoss AB (org.nr 556787-6817)
Storgatan 35 (visa karta)
302 43  HALMSTAD

Yoss AB, Restaurang

Shafang Yang
rest.yoss@hotmail.com
0733267589

9455619

