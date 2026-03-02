Servitris/servitör - Shiftleader under sommaren
2026-03-02
Landvetter Airport Hotel är ett 4-stjärnigt familjeägt hotell med 184 trivsamma rum, 10 konferenslokaler, gym och relax. I vår uppskattade restaurang upplever gästerna en hemtrevlig atmosfär med god mat och utmärkt service. På Landvetter Airport Hotel är vårt mål att överträffa gästens förväntningar. Vi har stort fokus på kvalité och följer veckovis upp vad våra gäster tycker, detta för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt utbud och service. Siktet är inställt på att bli Sveriges allra bästa flygplatshotell.
Vi söker nu en passionerad och erfaren servitris/servitör för att förstärka vårt team. Med vårt fokus på ett bistrokoncept med gästnöjdhet i centrum strävar vi efter att erbjuda en minnesvärd och smakfull matupplevelse för våra gäster.
Om rollen
Du arbetar operativt i restaurangen och leder teamet under dina pass. Rollen innebär att du säkerställer struktur, tempo och hög servicenivå för våra gäster.
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet av servering
• Har tidigare tagit ansvar eller lett pass
• Är trygg, tydlig och lösningsfokuserad
Har ett naturligt värdskap och öga för detaljer

Dina arbetsuppgifter
• Leda och planera arbetet under pass
• Säkerställa hög kvalitet i service och bemötande
• Vara en närvarande förebild i teamet
Vi erbjuder:
• En fartfylld arbetsmiljö med internationell prägel
• Möjlighet att utveckla ditt ledarskap
• Särskild visstidsanställning med möjlighet till fortsatt anställning
Period: Sommarsäsong enligt överenskommelse
Skicka CV och en kort presentation om dig själv med SOMMAR MATSAL i rubriken till jobb@landvetterairporthotel.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Manuel "Manolo" Bartrina
F&B Manager

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
