Servitris/servitör - Selma Spa

Selma Spa i Värmland bjuder in dig till en skön paus i vardagen där du bestämmer tempot och dagens agenda. Vi ligger vackert belägna, omgivna av grönskande natur och Fryken glittrandes utanför de stora glaspartierna och erbjuder såväl spa, hotell och gym som restaurang, bar och trevliga mötesrum. En underbar plats oavsett om du planerar en romantisk weekend med din partner, en härlig spadag med vännerna eller en givande konferensresa tillsammans med kollegorna.
Om arbetsplatsen
Vår restaurang är hjärtat i huset - en plats där mat, dryck och service möts för att skapa upplevelser våra gäster bär med sig länge. Vi värdesätter värme, omtanke och professionalism och söker nu serveringspersonal.
Rollen
Som serveringspersonal på Selma Spa blir du en del av ett varmt och professionellt team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster. Arbetet innebär:
• Servering av mat och dryck i vår restaurang.
• Att ge gästerna ett personligt och omtänksamt bemötande.
• Att bidra till en trivsam och välkomnande miljö.
• Kvälls- och helgarbete är en naturlig del av tjänsten.
Vi söker dig som
• Har ett genuint intresse för människor och service.
• Vill arbeta extra vid sidan av studier eller annan sysselsättning.
• Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
• Erfarenhet av restaurang eller servering är meriterande, men inte ett krav - rätt inställning och engagemang är viktigast.
Vi erbjuder
• Ett härligt team där vi hjälps åt och har roligt på jobbet.
• Möjlighet att utvecklas och växa inom restaurang och service.
• Arbete på timmar - främst kvällar och helger.
• Förmåner enligt kollektivavtal, inklusive personalrabatter.
Så här söker du
Känner du igen dig i beskrivningen - och klappar hjärtat lite extra?
Då ser vi fram emot att höra från dig!
Rekrytering sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 25-11-12
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Selma Spa Jobbnummer
9552462