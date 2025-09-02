Servitris/Servitör - extra vid behov
2025-09-02
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Vill du vara en del av ett engagerat team där hållbarhet, service och kvalitet står i fokus? Vi söker nu en servitris/servitör som brinner för att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Hos oss blir du en viktig del av helheten, där varje anställd bidrar till att förverkliga vår affärsidé och värdegrund. Vi erbjuder en arbetsplats där respekt för natur, kultur och individ genomsyrar allt vi gör.
Som servitris/servitör hos oss arbetar du med att ge förstklassig service i vår restaurang, från att välkomna gäster till att servera mat och dryck samt se till att de trivs under hela sitt besök. Du arbetar nära köksteamet och övriga avdelningar för att säkerställa att gästens upplevelse blir så bra som möjligt. Arbetet innefattar även dukning, avplockning och att hålla ordning i matsalen.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs i en social roll, är flexibel och kan anpassa dig till ett varierat och emellanåt högt arbetstempo. Det är också viktigt att du har förståelse för och vilja att arbeta enligt våra hållbarhetsmål.
Tjänsten är extra vid behov, främst under kvällar och helger, men det kan även förekomma arbetspass under vardagar. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9488377