Servitris/Servitör - Ballbreaker.
2025-08-27
Letar du efter ett jobb där du får skratta, springa med tallrikar och göra folks kväll lite bättre - varje kväll?
Då kanske du just nu hittat ditt nästa jobb. För Ballbreaker är inte någon vanlig arbetsplats. Vi är ett upplevelsecenter fullt av fart, fest, mat, dryck, skratt och en och annan strike (bokstavligen - vi har bowling också).
Vi har restaurang, barer, konferens, aktiviteter och ett gäng riktigt härliga kollegor som jobbar tight ihop.
Hos oss är glädje en del av jobbet - både för gästerna och för oss själva.
Vi gillar när det händer grejer, och vi älskar att göra det tillsammans.
Just nu söker vi kvällspigga servitriser/servitörer
Det här är du (typ):
Du är en naturlig människomagnet - folk gillar dig utan att du behöver försöka.
Du har nära till skratt och långt till "det där är inte mitt jobb".
Du älskar ett högt tempo, men håller huvudet kallt och humöret varmt.
Du ser vad som behöver göras och gör det, ibland innan någon ens hunnit be.
Du kan hantera en bricka som en ninja och är van vid à la carte-servering.
Du pratar svenska och engelska helt obehindrat.
Det här är vi:
Ett sammansvetsat gäng som tar hand om varandra.
En arbetsplats där varje kväll är olik den förra.
Ett ställe där du får vara dig själv - så länge du är schysst,
proffsig och gillar att ha kul.
Vi vill ha fler stjärnor - så om du har erfarenhet av à la carte och letar efter ett jobb där du får använda både kroppen och personligheten- då vill vi höra från dig!
