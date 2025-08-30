Servitris
R & I Restaurang AB / Servitörsjobb / Sundbyberg Visa alla servitörsjobb i Sundbyberg
2025-08-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos R & I Restaurang AB i Sundbyberg
Om jobbet
Är du en positiv person med ansvarskänsla som gillar att jobba i högt tempo? Älskar du att jobba med människor och att göra folks vardag lite roligare?
Vi behöver utöka vårt team med nya glädjespridare och söker nu en servitris/servitör.
Är du en... Glad person som sprider glädje och möter alla med ett leende Person som brinner för service och att skapa upplevelser som våra gäster minns och vill berättat för andra Person som gillar högt tempo och är stresstålig Ordningsam person med öga för kvalité och detaljer Prestigelös person som gillar att arbeta över gränserna och samarbeta med andra för att nå uppsatta mål Person med intresse för mat och dryck Nyfiken och uppmärksam person som alltid sätter gästen i fokus Positiv person som ser lösningar och möjligheter snarare än hinder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
e-post
E-post: info@3broder.com Arbetsgivare R & I Restaurang AB
(org.nr 559075-8347)
Landsvägen 43 (visa karta
)
172 65 SUNDBYBERG Kontakt
Robert Isason info@3brober.com Jobbnummer
9483869