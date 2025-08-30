Servitris

R & I Restaurang AB / Servitörsjobb / Sundbyberg
2025-08-30


Om jobbet
Är du en positiv person med ansvarskänsla som gillar att jobba i högt tempo? Älskar du att jobba med människor och att göra folks vardag lite roligare?
Vi behöver utöka vårt team med nya glädjespridare och söker nu en servitris/servitör.
Är du en... Glad person som sprider glädje och möter alla med ett leende Person som brinner för service och att skapa upplevelser som våra gäster minns och vill berättat för andra Person som gillar högt tempo och är stresstålig Ordningsam person med öga för kvalité och detaljer Prestigelös person som gillar att arbeta över gränserna och samarbeta med andra för att nå uppsatta mål Person med intresse för mat och dryck Nyfiken och uppmärksam person som alltid sätter gästen i fokus Positiv person som ser lösningar och möjligheter snarare än hinder

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
e-post
E-post: info@3broder.com

Arbetsgivare
R & I Restaurang AB (org.nr 559075-8347)
Landsvägen 43 (visa karta)
172 65  SUNDBYBERG

Kontakt
Robert Isason
info@3brober.com

Jobbnummer
9483869

