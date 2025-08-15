Servitris

Fracema Restaurang HB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-15


Ristorante Rodolfino kvarterskrog, som har legat på Stora Nygatan 1 i Gamla Stan sedan 1972. Har varit i Italiensk regi sedan dess. Vår fokus är på traditionell och kvalitativa produkter från Italien.
Tidigare erfarenhet av Á la carte servering är ett KRAV.
Matsals teamet på Restaurang Rodolfino, sedan 1972, söker nu extra personal för lunchpass under augusti och september 2025.
Vi söker dig som är servitör eller servitris, älskar att ge god service, har ett stort intresse för mat och dryck och har erfarenhet av att arbeta med höga ambitioner - gärna med det italienska köket.
Vi ser gärna att du kan börja omgående.
Erfarenhet minst 4 år krävs.
Endast skriftlig ansökan.
Skicka ditt CV med bild.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Endast via mail
E-post: rodolfino1972@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris eller Servitör".

Arbetsgivare
Fracema Restaurang HB
Stora nygatan 1 (visa karta)
111 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rodolfino since 1972

Jobbnummer
9461097

