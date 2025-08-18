Servitörer till Göteborg Wok
Backaplan Wok AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Backaplan Wok AB i Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om jobbet
Du får arbeta i en populär restaurang som erbjuder buffé med asiatisk mat, sushi, havets läckerheter med mera. Lunchbuffén avslutas kl.16 då en utökad buffé med wok erbjuds
Restaurangen kan samtidigt ta emot 150 matgäster.
Vi söker dig som:
• har dokumenterad god erfarenhet av servering samt har god kassavana
• tycker om att arbeta i team och att ge gästen professionell service
• är ansvarsfull och kan arbeta i högt tempo
• har bra kunskaper i svenska språket
I arbetsuppgifterna utöver servering, ingår att hjälpa till där det behövs till exempel avdukning, disk, iordningsställande av bord och stolar samt att det är god ordning i allmänutrymmena. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: goteborgwok@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Backaplan Wok AB
(org.nr 556944-0042)
Backavägen 2, 417 05 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9463905