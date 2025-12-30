Servitör till Corner och våra lobbyrestauranger
Gothia Towers är en plats för möten och upplevelser för människor från hela världen. Ett fyrstjärnigt hotell med 1200 smakfullt inredda rum och magnifik utsikt över staden samt flera populära restauranger och barer med något för alla smaker. Här finns över 40 000 kvadratmeter upplevelseyta för fest, evenemang, show, konferens och kongress - allt under ett tak. Gothia Towers är en del av Svenska Mässan Gothia Towers.
Välkommen till restaurang Corner vid hörnet på Korsvägen.
Nu söker vi fler härliga medarbetare som vill jobba hos oss!
På Corner möts det bästa av två världar - det trygga du känner igen och det som överraskar. Här serveras comfort food med influenser från streetfood och tidlösa husmansklassiker, lagat för att vara gott, enkelt och prisvärt.
Miljön är avslappnad och varm, med känslan av en modern kvarterskrog mitt i evenemangsstråket. Rätterna är skapade för att passa olika smaker och tillfällen - från klassiker du längtat efter till favoriter med en liten twist. Allt lagat med omtanke, generositet och råvaror som står för kvalitet.
Om rollen
Ditt största fokus är GÄSTEN. Du älskar att ge det lilla extra och är inte rädd för att ha roligt tillsammans med dina gäster. Det viktigaste för dig är att dina gäster har det bra och blir bortskämda med närvarande service. Du är en lagspelare vilket innebär att du stöttar dina kollegor på deras stationer vid behov och att du tar egna initiativ till att servicen rullar framåt. Du kombinerar service och försäljning på ett passionerat och lekfullt sätt.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med underbara kollegor där du kan utveckla din kunskap inom mat och dryck tillsammans med oss. Det finns två lediga tillsvidaretjänster om 100% inom Visita HRFS avtalsområde. Arbetstiderna varierar över dag, kvällar och helger med önskad start januari/februari 2026 eller enligt ÖK. I tjänsterna kommer även skift på våra andra lobbyrestauranger, West Coast och Twentyfourseven ingå.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet som a la carteservitör med god kassavana. Du har gymnasieutbildning, talar och skriver svenska obehindrat samt har väldigt goda kunskaper i engelska, framför allt i tal. Vi söker dig som är flexibel, har ett öppet sinne, är lyhörd och uppmärksam mot vad som händer runtomkring dig, är bra på att skapa goda relationer och gillar att jobba som en del av ett team. Du är passionerad kring ditt arbete, prestigelös och sätter gästernas upplevelse i första rummet. Som person är du glad, positiv och social samtidigt som du är ordentlig, självständig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden. Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet.
Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
