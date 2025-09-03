Servitör/Servitris med fokus dryck
Myra Restaurang AB / Servitörsjobb / Åre Visa alla servitörsjobb i Åre
2025-09-03
Vill du vara med och fortsätta utveckla Restaurang MYRA? Vi är en nystartad restaurang i Åre(Duved) sedan februari -24. Vi har lunchservering med fokus på husmanskost och kväll med 'á la carte' meny med fokus på färsk egengjord pasta, fisk-, skaldjur och kötträtter.
Vi planerar att utöka både meny och öppettider för att anpassa oss mot efterfrågan i området inför sommar- och vintersäsong.
Vi söker en servitris/servitör som är genuint intresserad av att ge:
Service till gäster, kunna läsa vad gästen önskar och behöver, utan att de frågar.
Mat och dryck har ett naturligt intresse och kunskap.
Drinkar, tycker om att blanda.
Åre är i en säsongsbetonad region, vilket innebär att det är perioder som är intensiva och dagar som långa, det ställer krav på att vara vara flexibla i vårt yrke och hjälpa våra kollegor på olika stationer disken, städ och kocken vilket också gör att arbetet roligare.
Vi söker efter en servitör/servitris med fokus dryck, vilket innebär blanda drinkar och intresse för öl, vin och olika drycker är har du kunskap inom.
Service till gäster kommer naturligt
Mat och dryck är ett naturligt intresse
Arbetsam och behjälplig om det så är att kliva in disken, städa, ta hand om blommor eller vad som gör restaurangen trivsam för våra gäster.
Goda kunskaper i svenska är ett krav.
Som person bör du vara lättsam, prestigelös och självklart - älska mat & service. Tycker om att samarbeta i grupp.
Anställningen är cirka 50-75%. Vi tror att du har förståelse för säsongens variationer och ser möjligheter i detta. Vi ser gärna att den som söker är intresserad av fortsatt arbeta under hösten och kommande vintersäsong.
Sommarsäsongen sträcker sig fram till september, men vi ser ett behov även över hösten och vintersäsongen vilket innebär goda möjligheter för långsiktigt.
Du har tillgång till eget boende i området.
Intresserad? Maila: maria@RestaurangMYRA.se märk ansökan med - Ansökan Servitris/Servitör.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: maria@restaurangMYRA.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Servitris/Servitör". Arbetsgivare Myra Restaurang AB
(org.nr 559460-8167), http://www.restaurangmyra.se
Karolinervägen 23 (visa karta
)
837 71 DUVED Kontakt
Maria Gunnarsson maria@restaurangMYRA.se 0707464402 Jobbnummer
