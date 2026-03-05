Servitör/Servitris
Ristorante Villa Romana AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2026-03-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ristorante Villa Romana AB i Uppsala
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker efter en erfaren servitör/servitris till vårt team här i centrala Uppsala. Tjänsten omfattar 50-100% och arbetstiderna varierar. Vi har öppet för lunch och därefter middag alla dagar i veckan. Rullande schema som omfattar dag- och kvällsarbete både vardag och helg. Man är alltid ledig varannan helg.
Vi söker dig med erfarenhet inom yrket sedan tidigare. Du kommer få möjligheten till ett varierande arbete med härliga och erfarna kollegor. Skriv ett par rader om dig själv och skicka ditt CV. märk din ansökan med "servitör/servitris Uppsala". Väl mött! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post
E-post: sonyavarli@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""servitör/servitris Uppsala"". Arbetsgivare Ristorante Villa Romana AB
(org.nr 556718-8007)
S:t Persgatan 4 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Ristorante Villa Romana AB Jobbnummer
9780409