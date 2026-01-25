Servitör/Servitris
Stora Hotellets Restaurang i Linköping AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-01-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Hotellets Restaurang i Linköping AB i Linköping
Det händer en hel del saker i Storans gamla lokaler. Storan har varit i mötesplats för Linköpings mat och krogliv under många år. Nu börjar ett nytt kapitel och vi vill att du är med och formar detta.
Vi söker här med flera servitörer och servitriser som vill vara med oss i vår nya satsning. Du kommer att få jobba tillsammans med ett glatt gäng som har ett stort fokus på kvalité. Vi kommer tillsammans att se till att den ökända lokalen fylls med skratt och liv igen.
Det är inte ett krav på att du har erfarenhet inom yrket sedan innan men vi ser det som en merit om du har jobbat inom service på restaurang eller inom liknande verksamheter. Är du en positiv och engagerad person som finner det intressant med mat och dryck och när det händer mycket så hör gärna av dig.
Vi söker nu både personal för heltid samt extra vid behov. Arbetstiden är förlagd både på kvällar och helger men även dagtid måndag till fredag kommer att förekomma,
Tjänsten kan tillsättas omgående eller efter överenskommelse. Tjänsten kan även tillsättas innan annonstiden är ute.
Hör av dig till Jobb@storan.se
och märk gärna mailet med servitör
Vi ser fram emot att träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: jobb@storan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Hotellets Restaurang i Linköping AB
(org.nr 556343-3167)
Stora Torget 9 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Jobbnummer
9703088