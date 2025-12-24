Servitör/Servitris

Lock, Hop & Barrel AB / Servitörsjobb / Söderköping
2025-12-24


Servitris till Lock, Hop & Barrel - Söderköping
Vill du arbeta i en livlig och social miljö där god service och glada gäster står i centrum? Lock, Hop & Barrel i Söderköping söker nu positiva och engagerade servitriser som vill bli en del av vårt härliga team.

Om företaget
Lock, Hop & Barrel är en populär pub och restaurang belägen i hjärtat av Söderköping. Vi är kända för vår avslappnade och välkomnande atmosfär, vällagad mat och ett brett utbud av drycker. Hos oss är både gästupplevelsen och arbetsglädjen i fokus.

Om tjänsten
I rollen som servitris kommer du att:
Välkomna och servera våra gäster på ett professionellt och vänligt sätt

Ge rekommendationer kring mat och dryck

Ta emot beställningar samt hantera betalningar

Bidra till god stämning och ett gott samarbete i teamet

Säkerställa att restaurangen hålls ren, trivsam och inbjudande

Vi söker dig som
Gärna har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)

Är serviceinriktad och tycker om att möta människor

Trivs i ett högt tempo och i sociala sammanhang

Är ansvarstagande, kommunikativ och en lagspelare

Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger

Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med engagerade och hjälpsamma kollegor

Möjlighet till utveckling inom restaurang- och servicebranschen

Konkurrenskraftig lön samt personalförmåner

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till jobb@lockhopandbarrel.com så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@lockhopandbarrel.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lock, Hop & Barrel AB (org.nr 559101-7099)
Bergsvägen 7 (visa karta)
614 34  SÖDERKÖPING

Arbetsplats
Lock Hop & Barrel AB

Jobbnummer
9663674

