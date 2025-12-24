Servitör/Servitris
Lock, Hop & Barrel AB / Servitörsjobb / Söderköping Visa alla servitörsjobb i Söderköping
2025-12-24
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lock, Hop & Barrel AB i Söderköping
Servitris till Lock, Hop & Barrel - Söderköping
Vill du arbeta i en livlig och social miljö där god service och glada gäster står i centrum? Lock, Hop & Barrel i Söderköping söker nu positiva och engagerade servitriser som vill bli en del av vårt härliga team.Publiceringsdatum2025-12-24Om företaget
Lock, Hop & Barrel är en populär pub och restaurang belägen i hjärtat av Söderköping. Vi är kända för vår avslappnade och välkomnande atmosfär, vällagad mat och ett brett utbud av drycker. Hos oss är både gästupplevelsen och arbetsglädjen i fokus.Om tjänsten
I rollen som servitris kommer du att:
Välkomna och servera våra gäster på ett professionellt och vänligt sätt
Ge rekommendationer kring mat och dryck
Ta emot beställningar samt hantera betalningar
Bidra till god stämning och ett gott samarbete i teamet
Säkerställa att restaurangen hålls ren, trivsam och inbjudande
Vi söker dig som
Gärna har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Trivs i ett högt tempo och i sociala sammanhang
Är ansvarstagande, kommunikativ och en lagspelare
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med engagerade och hjälpsamma kollegor
Möjlighet till utveckling inom restaurang- och servicebranschen
Konkurrenskraftig lön samt personalförmåner
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till jobb@lockhopandbarrel.com
så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@lockhopandbarrel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lock, Hop & Barrel AB
(org.nr 559101-7099)
Bergsvägen 7 (visa karta
)
614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Lock Hop & Barrel AB Jobbnummer
9663674