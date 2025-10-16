Servitör servitris
Om Roppongi
Roppongi är en modern japansk bistro i hjärtat av Stockholm - med fokus på smak, stil och stämning. Vi kombinerar japansk comfort food med DJ:s, showkitchen och en levande atmosfär.
About Roppongi
Roppongi is a modern Japanese bistro in the heart of Stockholm - focused on flavor, style, and atmosphere. We combine Japanese comfort food with DJs, a show kitchen, and vibrant energy.
Sökes: Servitör/Servitris (deltid)
Vi söker en servitör/servitris som kan jobba deltid, en eller ett par dagar i veckan.
Passar kanske bra för dig som studerar eller har annat vid sidan av.
Kontakta oss på sebastian@roppongi.se
.
Wanted: Waiter/Waitress (part-time)
We're looking for a part-time waiter/waitress to work one or a couple of days per week.
Perfect for someone studying or with other commitments.
Contact us at sebastian@roppongi.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
sebastian@roppongi.se
E-post: sebastian@roppongi.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Roppongoteborg AB
(org.nr 559494-4729)
August Barks Gata 21 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9559119