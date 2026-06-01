Barnmorska konsult sökes till längre höstuppdrag
Är du barnmorska och söker ett längre uppdrag där du får arbeta brett inom förlossningsvård, BB och gynekologisk slutenvård?
Nu söker vi erfarna barnmorskor till ett uppdrag under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom en verksamhet som innefattar:
Förlossningsvård
BB-vård
Gynekologisk slutenvård
Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för barnmorska inom både akut och planerad vård, med fokus på patientsäkerhet, trygg vård och nära teamsamarbete.
Verksamheten arbetar i treskift och introduktionspass planeras för nya konsulter innan ordinarie arbetspass påbörjas.
Arbetsmiljö
Du arbetar tillsammans med barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och övriga professioner i en verksamhet med varierande patientflöden och högt medicinskt fokus.
Arbetstid förläggs dag, kväll, natt och helg enligt schema.
Period & omfattning
Period: vecka 37–48
Omfattning: cirka 908 timmar
Treskift inklusive helgtjänstgöring
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska
Har minst 2 års erfarenhet av förlossningsvård
Har erfarenhet från BB och gynekologisk slutenvård
Är trygg i självständigt arbete och akuta situationer
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Meriterande:
Erfarenhet av Cosmic
Erfarenhet av Obstetrix
Obligatoriska krav
Du behöver ha genomfört följande utbildningar under senaste året:
Godkänd CTG-utbildning
Godkänd bäckenbottenutbildning
HLR vuxen
HLR barn
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistbevis barnmorska
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
856 43 SUNDSVALL Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940660