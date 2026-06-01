Maskinoperatörer | Lindab | Piteå
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Piteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Piteå
2026-06-01
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Piteå
, Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du vara en viktig del i en stabil industri med moderna processer och svensk produktion i fokus? Som maskinoperatör hos Lindab i Piteå får du arbeta i ett kompetent team, med kvalitetsprodukter i stål och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att övervaka och styra tillverkningen av sandwichpaneler, takplåt och beslag, köra truck, sköta enklare underhåll och säkerställa kvalitet i produktionen.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är bekväm med att arbeta i digitala system för rapportering och dokumentation samt trivs i en strukturerad produktionsmiljö. Du har god förståelse för industriella säkerhetsrutiner, kan följa instruktioner och arbetar noggrant för att säkerställa hög kvalitet i tillverkningsprocessen. Du har möjlighet att arbeta 2‐skift och behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande
Det är meriterande om du har genomförd truckutbildning, men inte ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete inom industri eller produktion, gärna som maskinoperatör eller i liknande roll, ses också som en stor fördel. Erfarenhet av traverskörning är meriterande, liksom vana av att arbeta med stål, tunnplåt eller andra byggrelaterade produkter. Tidigare arbete i kvalitetsstyrda processer och erfarenhet från tillverkning av sandwichpaneler, takplåt eller liknande komponenter är även detta meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Om Lindab Byggpartner AB
Lindab är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av systemlösningar och byggkomponenter för byggbranschen. I över 60 år har vi jobbat för ett förenklat och hållbart byggande. Vårt ursprung lever vidare än idag där vi förser marknaden med ett brett spektrum av produkter tillverkade av stål. Lindab Byggpartner är en av Sveriges ledande projektleverantör av svensktillverkade byggprodukter i tunnplåt – och kompletta stålhallar. Vi är kända för kvalitet, pålitlighet och ett genuint engagemang i våra kunder och deras projekt. Vi har produktion av sandwichpaneler och högprofilerad takplåt i Piteå och finns representerade med försäljningskontor över hela landet - från Malmö i söder till Luleå i norr.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7831166". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Hamnplan 5 (visa karta
)
941 61 PITEÅ Arbetsplats
Piteå Jobbnummer
9940667