Doktorand i hälsovetenskap med inriktning e-hälsa
Linnéuniversitetet / Högskolejobb / Kalmar Visa alla högskolejobb i Kalmar
2026-06-01
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Kalmar
, Nybro
, Uppvidinge
, Växjö
, Västervik
eller i hela Sverige
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.Change starts here!
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap.
Institutionen för medicin och optometri bedriver forskning och undervisning inom eHälsa, medicin och optometri med totalt 24 medarbetare. Vid institutionen finns https://lnu.se/forskning/forskargrupper/ehalsoinstitutet/,
en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som samordnar ämnet e-hälsa inom universitetet och driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. eHälsoinstitutet samarbetar med många externa aktörer inom såväl regioner, kommuner, forskningsinstitut, universitet och företag men också internt med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö https://lnu.se/forskning/forskargrupper/linnaeus-university-centre-for-data-intensive-sciences-and-applications/
(DISA) och kunskapsmiljöerna https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/hallbar-halsa/
och https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/digitala-transformationer/.
Dessutom bedriver eHälsoinstitutet magisterprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom e-hälsa.
Ämnesområde för befattningen: hälsovetenskap med inriktning e-hälsa
Placeringsort: Kalmar
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ambitiös och motiverad doktorand med ett starkt intresse för e-hälsa och digitala hälsotjänster, AI inklusive stora språkmodeller, liksom för att arbeta tvärvetenskapligt.
Doktorandtjänsten ingår i https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/samverkan-e-halsa/,
ett långsiktigt samarbete mellan Linnéuniversitetet och Region Kalmar län för att stärka utvecklingen av e-hälsa både regionalt, nationellt och internationellt. Syftet med denna samverkan är att etablera en stark forsknings- och utbildningsmiljö inom e-hälsa som kan skapa en fortsatt angelägen utveckling av e-hälsa inom hälso- och sjukvården.
Doktoranden kommer vara en del i uppbyggnaden av forskningsmiljön inom detta samverkansprojekt och ingå i https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolan-i-halsoinformatik-och-ehalsa/.
Doktoranden förväntas:
Följa sin individuella studieplan, delta i obligatoriska kurser och seminarier samt löpande rapportera sina framsteg till handledare och institution
Planera, genomföra och publicera vetenskapliga studier inom projektets ramar, i nära samarbete med handledare och forskargrupp
Delta aktivt i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid eHälsoinstitutet och inom samverkan e-hälsa.
Tillämpa och vidareutveckla kompetens inom kvantitativa och kvalitativa analysmetoder och, där relevant, AI-baserade metoder
Genomföra datainsamlingar, vilket kan inkludera kvalitativa intervjuer med patienter eller vårdpersonal
Presentera forskning vid nationella och internationella konferenser
Delta aktivt i forskarskolan i e-hälsa, som utgör en central akademisk och social gemenskap för doktorander inom området
Bidra till undervisning, handledning och administration upp till 20 % av arbetstiden, i enlighet med Högskoleförordningen
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Doktorandtjänsten kan kombineras med annan tjänstgöring (klinisk eller inom industrin).
Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt Högskoleförordningen (7 kap § 35) att den sökande
Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet har den som
avlagt examen på avancerad nivå
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper
Särskild behörighet har den som har
goda kunskaper i svenska, eller förmågan att tillägna sig svenska inom ett år, eftersom kvalitativa intervjuer med svenska patienter och vårdpersonal kan ingå i arbetsuppgifterna
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Önskvärt/meriterande är om den sökande har
tidigare dokumenterad erfarenhet av forskning inom e-hälsa, digital hälsa eller angränsande område
erfarenhet av eller dokumenterat intresse för maskininlärning, AI-metoder eller stora språkmodeller (LLM) i kliniska eller hälsorelaterade sammanhang
bakgrund inom hälsovetenskap, medicin, psykologi, informatik, biomedicinsk teknik, datavetenskap eller liknande disciplin relevant för tvärvetenskaplig e-hälsoforskning
klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvård
vetenskaplig publicering
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna avser prövningen av den sökandes förutsättningar att klara av forskarutbildningen. Under bedömningen kommer betoning att läggas på kandidatens motivation, potential för att genomföra forskarutbildning och personlig lämplighet för positionen. Kandidaten måste vara strukturerad och kunna arbeta effektivt både individuellt och i team.
Ansökan ska innehålla:
Ditt curriculum vitae
Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
Din mastersuppsats
Din fullständiga publikationslista
Ett personligt brev (max 2 sidor) i vilket du beskriver (1) eventuell tidigare forskningserfarenhet; (2) varför du är intresserad av en forskarutbildning och (3) en kortfattad beskrivning av en forskningsidé inom e-hälsa
Kontaktinformation till minst två referenspersoner Kontakt
Forskningsledare: Fotios Papadopoulos, fotios.papadopoulos@lnu.se
Prefekt: Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se
HR-partner: Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
Universitetsplatsen 1 (visa karta
)
392 31 KALMAR Jobbnummer
9940659