Sjuksköterska konsult sökes till psykiatrisk avdelning höstuppdrag

2026-06-01


Är du sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri och söker ett uppdrag där du får arbeta nära patienterna i en trygg och professionell vårdmiljö?
Nu söker vi sjuksköterskor till ett uppdrag inom psykiatrisk heldygnsvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med fokus på heldygnsvård och psykiatrisk omvårdnad. Verksamheten arbetar med ett personcentrerat arbetssätt där trygghet, struktur och samarbete är centrala delar av vården.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Psykiatrisk omvårdnad
Läkemedelshantering
Observation och bedömning av patienter
Samtal och stöd till patienter och anhöriga
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med läkare och övriga professioner

Du arbetar i ett multiprofessionellt team där kommunikation och samarbete är en viktig del av det dagliga arbetet.
Arbetstider & introduktion
Arbetet sker enligt schema med dag-, kvälls- och nattjänstgöring.
Introduktion planeras inför uppdragsstart för att skapa trygghet och god förutsättning i verksamheten.
Period & omfattning
Period: vecka 36–44
Omfattning: cirka 307 timmar
Arbetstid enligt schema

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av psykiatrisk vård
Är trygg i självständiga bedömningar och omvårdnadsarbete
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs i en verksamhet där patientkontakt och kontinuitet är viktigt

Meriterande:
Specialistutbildning inom psykiatrisk vård
Erfarenhet av heldygnsvård
Erfarenhet av Cosmic

Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar

Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med transparent kommunikation, tydliga villkor och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
591 35  MOTALA

Kontakt
Konsultchef
Sam Souid
sam@cleverex.se
+46709991441

