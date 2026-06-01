Sjuksköterskor sökes till HSV och SÄBO längre höst uppdrag

Sjuksköterskor sökes till HSV och SÄBO – längre uppdrag
Är du sjuksköterska som trivs inom kommunal vård och vill arbeta i en verksamhet där självständighet, variation och nära patientkontakt står i fokus?
Nu söker vi två legitimerade sjuksköterskor till längre uppdrag inom hemsjukvård och särskilt boende.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom:
Hemsjukvård (HSV)
Särskilt boende (SÄBO)
Arbetet innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård, bland annat:
Patientbedömningar och medicinska insatser
Läkemedelshantering
Omvårdnad och uppföljning
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med omsorgspersonal, rehab och läkare
Kontakt med patienter och anhöriga
Verksamheten präglas av nära teamsamarbete och självständigt arbete med patienten i fokus.
Arbetstider
Arbetet sker enligt schema och omfattar:
Dag
Kväll
Helg
Period & omfattning
Period: vecka 35–52
Omfattning: två tjänster
Arbetstid enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av kommunal vård, hemsjukvård eller SÄBO
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med varierande arbetsuppgifter och patientmöten
Meriterande:
Erfarenhet av hemsjukvård
Erfarenhet av äldreomsorg
Erfarenhet av journalsystem Lifecare
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
931 31 SKELLEFTEÅ Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940681