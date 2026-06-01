Sjuksköterska konsult sökes till medicinavdelning höstuppdrag
Är du sjuksköterska som trivs i en varierad medicinsk vårdmiljö med både akutvård och rehabilitering?
Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till ett längre uppdrag inom medicinsk slutenvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en medicinavdelning med patienter inom bland annat:
Strokevård
Neurologi
Endokrinologi
Mag- och tarmsjukdomar
Övrig internmedicinsk vård
Verksamheten bedriver både akut strokevård och rehabilitering. På avdelningen finns även övervakningsplatser för trombolyspatienter med behov av kontinuerlig övervakning.
Arbetet innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom slutenvård såsom:
Omvårdnad och patientövervakning
Läkemedelshantering
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med läkare och övriga professioner
Deltagande i multiprofessionellt teamarbete
Du arbetar nära undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer i ett teamorienterat arbetssätt.
Arbetsmiljö
Verksamheten bedriver dygnet-runt-vård och konsulten kan vid behov arbeta på flera medicinavdelningar inom kliniken utifrån aktuellt bemanningsbehov.
Introduktion planeras inför uppdragsstart för att skapa trygghet och goda förutsättningar i verksamheten.
Period & omfattning
Period: vecka 36–44
Omfattning: cirka 1 040 timmar
Arbetstid dag, kväll, natt och helg enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från slutenvård de senaste två åren
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete
Arbetar strukturerat och patientsäkert
Meriterande:
Erfarenhet av strokevård eller neurologi
Erfarenhet av trombolysövervakning
Erfarenhet av Cosmic
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning enligt S-HLR
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
603 79 NORRKÖPING Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940672