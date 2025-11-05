Servitör servitris
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
SERVITRIS / SERVITÖR SÖKES - Roppongi Göteborg
Vi söker servitris eller servitör till Roppongi Izakaya i Göteborg city, mitt på Kungstorget.
Vi har showkitchen, cocktails som är virala på Instagram och TikTok, DJ, och bra stämning varje kväll.
Vi har redan över 7000 följare på sociala medier - och vi växer!
Vi letar efter dig som gillar att jobba med människor, är social och vill vara en del av ett kul team.
Vi erbjuder:
• Fast jobb i bra team
• Rolig och livlig restaurangmiljö
• Bra lön
• Dricks
• OB
• Heltid eller deltid
Plats: Roppongi Izakaya, Kungstorget, Göteborg City
Skicka kort meddelande om dig själv - inget CV behövs.
Maila: sebastian@roppongi.se
och berk@roppongi.se
WAITER / WAITRESS WANTED - Roppongi Gothenburg
We are looking for a waiter or waitress to join Roppongi Izakaya in Gothenburg City, right on Kungstorget.
We have a show kitchen, cocktails that go viral on Instagram and TikTok, a DJ, and a great atmosphere every night.
More than 7,000 followers already - and growing!
We want someone who likes people, good vibes, and teamwork.
We offer:
• Steady job in a fun team
• Busy and lively restaurant
• Good salary
• Tips
• OB (extra pay)
• Full-time or part-time
Place: Roppongi Izakaya, Kungstorget, Gothenburg City
Send a short message about yourself - no CV needed.
Email: sebastian@roppongi.se
and berk@roppongi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: sebastian@roppongi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roppongoteborg AB
(org.nr 559494-4729)
August Barks Gata 21 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9589160