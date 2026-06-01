Sjuksköterska konsult sökes till avdelning längre höstuppdrag
Är du sjuksköterska med intresse för neurologi och avancerad medicinsk vård?
Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till ett längre uppdrag inom neurologisk slutenvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en neurologisk vårdavdelning där patienter med varierande neurologiska sjukdomstillstånd vårdas. Verksamheten präglas av ett högt medicinskt fokus, nära teamsamarbete och varierande patientflöden.
Sedvanliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omvårdnad och övervakning av neurologiska patienter
Läkemedelshantering
Dokumentation och patientbedömningar
Samarbete med läkare och övriga professioner
Planering och uppföljning av patientens vård
Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och trygghet i självständiga bedömningar.
Arbetsmiljö
Du arbetar i ett multiprofessionellt team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra vårdprofessioner där patientens behov står i centrum.
Verksamheten bedriver dygnet-runt-vård med varierande arbetstider enligt schema.
Period & omfattning
Period: vecka 36–44
Omfattning: cirka 1 303 timmar
Arbetstid dag, kväll, natt och helg enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från slutenvård eller neurologisk vård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat
Trivs i en verksamhet med högt medicinskt fokus
Meriterande:
Erfarenhet av neurologi eller strokevård
Erfarenhet av akutsjukvård
Erfarenhet av journalsystem inom slutenvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
581 85 LINKÖPING Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940673