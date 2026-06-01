Två kockar till måltidsenheten i Sollentuna kommun
Vill du vara med och forma framtidens måltider för barn och unga?
Måltidsenheten i Sollentuna kommun arbetar utifrån ett gemensamt måltidsprogram med fokus på hälsa, hållbarhet och kvalitet. Vi skapar goda, näringsriktiga måltider och trygga miljöer som bidrar till jämlik hälsa och hållbar utveckling. Varje dag serverar vi cirka 14 000 måltider i förskolor och skolor. Våra kök är viktiga för att ge barn och elever en positiv relation till mat, där måltiden blir en del av lärandet och inspirerar till goda, hållbara matvanor. Med varierade och till stor del växtbaserade måltider och en lugn, inkluderande miljö gör vi skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som kock arbetar du i ett tillagningskök där du tillsammans med kollegor ansvarar för att laga god och näringsrik mat till flera förskolor/skolor. Tillsammans med köksmästaren planerar och förbereds dagens måltider, gör beställningar, packar upp varor och säkerställer att hygienrutiner följs. I rollen ingår även att hantera specialkost, sköta egenkontroll, diska och hålla köket rent och organiserat.
I din roll på måltidsenheten kommer du dagligen möta barn/elever och bidrar till en positiv måltidsupplevelse. Du kommer vara anställd centralt på måltidsenheten vilket innebär att du kan bli flyttad mellan kök när behov uppstår. Grunden är att man är i ett kök.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självgående och ta ansvar för att arbetet i köket fungerar smidigt och strukturerat. Du samarbetar väl och bygger goda relationer med kollegor, och du möter barnen med ett tryggt och varmt bemötande.
Du har ett genuint engagemang för att laga mat som gör skillnad i barns vardag, och ditt hjärta slår lite extra för att arbeta i en verksamhet där måltiden är en viktig del av omsorg, lärande och glädje för just barnen. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, med ordning och reda som en naturlig del av din yrkesstolthet.Kvalifikationer
Kockutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren anser lämplig.
Erfarenhet av att arbeta enligt HACCP och med egen kontroller.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att laga specialkost och hantera allergier.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i förskola eller skola.
Erfarenhet av att arbeta i kostdatasystem, gärna Mateo. Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
För dig som går vidare i rekryteringen kommer intervjuer att hållas på plats i Sollentuna kommunhus, Intervjuer kommer ske under vecka 26-27.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
Sollentuna kommun Kontakt
Pärnilla Lindahl parnilla.lindahl@sollentuna.se Jobbnummer
9940662