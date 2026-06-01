Sjuksköterska sökes till sommaruppdrag på sjukhus flera avdelningar
Sjuksköterska konsulter sökes till sommaruppdrag på sjukhus flera avdelningar
Vill du arbeta i en varierad och utvecklande sjukhusmiljö under sommaren?
Nu söker vi upp till 10 legitimerade sjuksköterskor till sommaruppdrag inom slutenvård med placering på flera olika vårdavdelningar.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom slutenvården på akutsjukhus där tjänstgöring främst sker inom:
Infektionsvård
Kirurgi
Ortopedi
Strokevård
Arbetet innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom slutenvård såsom:
Omvårdnad och patientövervakning
Läkemedelshantering
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med läkare och övriga professioner
Bedömningar och prioriteringar i varierande vårdmiljöer
Placering och schemaläggning sker utifrån verksamhetens behov.
Arbetstider
Tjänstgöringen sker i rotation och omfattar:
Dagpass
Kvällspass
Nattpass
Samtliga konsulter behöver kunna arbeta natt.
Period & omfattning
Period: vecka 25–32
Omfattning: heltid
Arbetstid enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från slutenvård eller akutsjukvård
Är flexibel och trygg i varierande vårdmiljöer
Har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat
Kan arbeta dag, kväll och natt
Meriterande:
Erfarenhet av kirurgi, ortopedi, stroke eller infektionsvård
Erfarenhet av akutsjukvård
Erfarenhet av journalsystem inom slutenvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
621 55 GOTLAND Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940685