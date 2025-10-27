Servitör
2025-10-27
Nu söker vi ivriga, erfarna och karismatiska medarbetare till vår á la carte restaurang The Social Bar & Bistro, är du den vi söker?
Som en del av vårt team har du en avgörande roll i att skapa unika upplevelser för gäster. Det är önskvärt att du har ett brinnande intresse för, och kunskap om, mat och dryck, har humor, är professionell och personlig i dina möten med andra människor samt har en positiv energi som smittar. Du gillar att arbeta i team och att ha roligt på jobbet.
Du är en lagspelare, men kan även arbeta bra självständigt. Du är ansvarsfull och drivs av ett gott samarbete mellan dig och dina kollegor och du tar varje dag fullt ägande över gästernas totala hotellupplevelse, och inte bara ditt eget arbetsområde.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet från á la carte servering och enklare barservering samt älskar att jobba i ett högt tempo, är stresstålig och tycker om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vi jobbar mycket för att individen ska växa och utvecklas. Med en stor hotellkoncern i ryggen öppnas många möjligheter upp.
Tjänsten innebär arbete främst kvällar och helger - precis som det är normalt att arbeta på hotell.
Lön: enligt kollektivavtal
Tjänst: Extra vid behov
Kanske du studerar och vill göra något extra på sidan av? Vill du vara en del av vår framtid inom Clarion Karlatornet? Gillar du att bli utmanad och att utmana? Känner du att du känner igen dig själv i det du precis läst? Ja, då kanske du är den vi söker.
På Clarion arbetar vi med en förstärkande feedbackkultur för att hjälpa och lyfta varandra, hela tiden med målet att leverera en personlig och passionerad service som ska leda till ett gott resultat.
Är du lika nyfiken på oss som vi är på dig och vill vara med och skapa en arena i världsklass för möten mellan människor, bolag och kulturer?
Sök innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om Clarion Hotel Karlatornet? Följ oss på sociala medier för spännande uppdateringar.
Clarion Hotel, tillsammans med hotellkedjorna Quality Hotel, Collection Hotel och Comfort Hotel är en del av Strawberry med över 200 hotell i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Vi driver en multibrandingorganisation med Room For All och stora utvecklingsmöjligheter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
