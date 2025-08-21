Servispersonal/Bartender
2025-08-21
Nu söker vi ytterligare två stjärnor till vårt team på golvet och en lysande bartender till vår härliga restaurang i centrala Lund.
Vi söker dig som har minst 3års erfarenhet inom servering. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och noggrann och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har känsla för service och att du tycker det är kul att arbeta med människor. Du tycker om att ta initiativ och trivs med ett högt arbetstempo. Vi på Botulf 's restaurang och bar arbetar i team som tillsammans jobbar för att ge bra service till våra gäster.
Vi söker till baren en härlig ny bartender som måste ha minst 3 års erfarenhet. Det är viktigt att du har känsla för service och att du tycker det är kul att arbeta med människor. Du tycker om att ta initiativ och trivs med ett högt arbetstempo. Vi på Botulfs restaurang och bar arbetar i team som tillsammans jobbar för att ge bra service till våra gäster. Våra cocktails är otroligt viktiga och du måste därför även kunna komma med bra förslag på vad vi kan föra in i vårt sortiment. Du måste även kunna bära minst 3 tallrikar då det händer att även baren får hjälpa till ute på golvet.
Vi söker medarbetare på heltid/deltid med ca 15-40 timmar per vecka. Arbetstiderna varierar mellan dagtid, kvällstid, vardagar och helger.
Våra öppettider är -måndag-lördag 11-02 och söndagar 11-01.
Lunchen öppnar kl.11 och där serverar vi till största del vanlig husmanskost för sen byta till en spännande a la carté som ständigt varierar. De senare timmarna på dygnet serveras den läckra cocktails av våra duktiga bartenders.
Observera gärna vårt krav på minst 3-års erfarenhet inom servering och detta gäller även bartender. Vi undanber oss därför CVn som inte är relevanta till yrket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: linda@botulfs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botan Restaurang HB
Vårfrugatan 8 (visa karta
)
223 50 LUND Kontakt
Restaurangchef
Linda Junsén linda@botulfs.se 0760443727 Jobbnummer
9469186