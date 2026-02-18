Servis till Ystad Saltsjöbad
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Ystad
2026-02-18
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor? Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Nu söker vi servitris/servitör till oss på Ystad Saltsjöbad!
Vem är du? Tjänsten innebär servering av mat & dryck i en fartfylld miljö där gästens upplevelse alltid är i centrum. För att trivas i rollen behöver du vara en person som trivs när det händer mycket. Du är en social person och brinner för värdskap och mötet med människor. Vi ser gärna att du är intresserad av mat & dryck men framförallt är du nyfiken och vill lära och utvecklas inom området.
Utöver det tror vi att du är:
Intresserad av människor och försäljning.
En riktig teamplayer som aldrig tvekar på att göra det lilla extra.
Om tjänsten: Det finns möjlighet att jobba både i restaurang Port och Lido Club beroende på din erfarenhet och intresse.
Vi erbjuder dig: Vi erbjuder dig en arbetsplats i ständig utveckling. Våra värderingar styr oss i vardagen, både mot varandra, gäster och andra samarbetspartner. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, tillsammans skapar vi upplevelser i världsklass - och vi har dessutom kul längst vägen!
Vi kommer kalla till intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047)
Saltsjöbadsvägen 15
271 39 YSTAD
