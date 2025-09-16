Servis hos O'Learys Lund
O'learys Trademark AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2025-09-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos O'learys Trademark AB i Lund
, Malmö
, Ystad
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Servis hos O'Learys Lund
Om tjänsten: Din yttersta roll som servis på O'Learys Lund är att se till att våra gäster får en fantastisk upplevelse när de besöker oss. Detta innebär att ständigt ha full fokus på gästerna, välkomna och uppmärksamma varje gäst, vara lyhörd och hjälpsam samt på ett professionellt sätt bemöta gästens önskemål! Du hjälper gästerna till bords, presenterar menyn och tar beställningar, serverar mat och dryck samt ger gästerna bra service under hela sitt besök hos oss.
Om dig: Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Servera mat och dryck enligt service sequence
Välkomna och bemöta gäster med ett leende, visa de till bord eller aktiviteter i frånvaro av hovmästare
Ansvara för presentation av meny och erbjudanden till gästerna
Ansvara för att ge gästerna den bästa möjliga service och helhetsupplevelsen
Ansvara för att ta beställning via Ipad och leverera korrekta bongar till köket
Ansvara för att följa alkohollagen och kontrollera legitimation för personer under 25 år
Ta betalt av gästerna och levererar kvitto vid avslutad försäljning
Uppmärksamma ansvarig eller säkerhetspersonal om en gäst har intagit för mycket alkohol eller skapar olämplig stämning
Aktivt driva försäljning av add-ons och merförsäljning såsom dippsåser, förrätter, drycker och efterrätter
Informera våra gäster om våra aktiviteter och andra erbjudanden på ett vänligt och välkomnande sätt
Ansvara för att ställa i ordning och förbereda lokalen innan öppning/stängning samt följer rutinlistor och manualer för servis noggrant
Servera bord, tömmer, städar och samlar in disk och sopor och placerar det i avsedda områden
Se till att servicestationer är välorganiserade och påfyllda
Stötta inom alla delar av restaurangen såsom disk, greeter, aktivitet, kök, bar.
Lämna Ipads, kassor och kortterminaler i gott skick samt säkerställa att kassor stämmer
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Minst ett års arbetslivserfarenhet som servispersonal i restaurang/bar samt har god kassavana
Flytande tal och skrift i svenska samt har goda kunskaper i engelska
Minst gymnasieutbildning
Relationsskapande, stresstålig och gillar att arbeta som en del av ett team
Förmåga att kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt
Problemlösare med fokus att skapa en bra upplevelse för gästen
Ha en passion för mat, dryck, sport och människor
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på Lund.AM@Olearys.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 6h/v 15% - Tjänsten passar perfekt för dig som jobbat i restaurang förr men nu studerar i Lund. Finns bra chans till extrapass under högsäsong.
Arbetstider: Kvällstid, men enligt överenskommelse.
Plats: Lund
Om O'Learys
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O'learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://olearys.com Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
9512411