Dina arbetsuppgifter kommer att vara bemötande av gäster, kassa, servering och i restaurangen förekommande uppgifter
Vi söker någon som är social, trevlig, SERVICEINRIKTAD som kan jobba under högt tempo
Du är vårt ansikte utåt och den person som möter våra gäster först, med ETT LEENDE PÅ LÄPPARNA!
Du måste vara tillgänglig att jobba kvällar och helger.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Känner du att du passar in i vårt team? Tveka inte att höra av dig!
Rekryteringen sker löpande och vi avser tillsätta tjänsten snarast möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
