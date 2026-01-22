Servicevärd till Campus Helsingborg
2026-01-22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att vara anställd på avdelning Lokalservice som har fokus på lokalvårds- reception- och vaktmästeritjänster.
LU Service jobbar hela tiden med förbättringar för att möta kundernas behov och på Campus Helsingborg arbetar lokalvårdare, vaktmästare och receptionspersonal med service till anställda och studenter.
Rollen som servicevärd
Du kommer att ha en varierad, rolig och ibland utmanande roll hos oss. I arbetet ingår vaktmästeri, lokalvård och receptionsarbete, som innehåller bland annat lokalbokning, ärendehantering, möte med anställda och studenter, butik, försäljning av profilprodukter, klottersanering, lagning av lås, möblering vid event, interna flyttar, posthantering, godsmottagning och avfallshantering.
Om du gillar att dina dagar ofta ser olika ut, att ha varierande arbetsuppgifter, att samarbeta, att se problem och lösa dem - då ska du absolut söka tjänsten. På LU Service gör vi saker tillsammans, vi hjälps åt och vi gör saker bättre.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Vad vi söker
Vi behöver en fenomenal servicevärd och hos oss har du möjlighet att växa, utvecklas och bli en större stjärna än du redan är.
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha erfarenhet av serviceyrken såsom vaktmästeri och receptionsarbete. Du är trygg i dig själv, är självgående, intresserad av att lära dig nya saker och du möter alltid människor på ett respektfullt sätt. Du behöver alltså tycka om att hänga med andra människor och eftersom Lunds universitet är en arbetsplats med människor från hela världen behöver du kunna både svenska och engelska.
Du behöver ha god dator- och systemvana för att lätt kunna sätta dig in i och förstå olika system. Du kommer att arbeta i flera olika system och digital kompetens är avgörande för att du ska klara av jobbet.
Du tar ansvar för dig själv, för kollegorna och samarbetar för att lösa uppgifterna. Vi behöver någon som kan se behov och problem, hitta lösningar samt representera LU Service på bästa sätt. Vi behöver dig som är modig, som vågar tänka nytt, som frågar en kollega om du inte vet och har en stark drivkraft att leverera god service till kunden.
Exempel på dagliga arbetsuppgifter
- Post- och pakethantering
- Bud och transporter
- Hantering av felanmälningar och teknisk support
- Möbleringar samt enklare monteringar och reparationer
- Receptions- och butiksarbete
- Administrativa uppgifter, som till exempel lokalbokning, lagerföring av profilprodukter och viss fakturahantering
I rollen kan du också behöva utföra viss lokalvård.
Rollen kan komma att utvecklas efter verksamhetens behov.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- arbetslivserfarenhet av serviceyrke som arbetsgivaren anser relevant
- du kan obehindrat läsa, prata och skriva på svenska och engelska
- digital kompetens och mognad
- god samarbetsförmåga
- du är serviceinriktad och självgående
- du är flexibel och ansvarsfull.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbete i någon typ av ärendehanteringssystem
- B-körkort
Övrigt
Vi erbjuder 1 tjänst. Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde 1 april 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Så söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
LU Service är en sektion inom universitetets gemensamma förvaltning och erbjuder såväl tjänster som produkter till universitetets verksamheter: bl.a. lokalvård, vaktmästeri, reception, tryckeri, post, parkering, universitetsbutik, konferens och bostäder. LU Service har ca 240 medarbetare.
