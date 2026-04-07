Servicetekniker- Skara
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
NTM är ett välrenommerat och familjeägt företag med rötter vid den svenskspråkiga kusten i Finland och har en historia som sträcker sig 75år tillbaka. Företaget utvecklar och tillverkar avancerade påbyggnader och produkter för tunga fordon. Detta innefattar skåp, släpvagnar samt insamlingsfordon för avfallshantering och företaget är idag norra Europas ledande leverantör av sopbilar. NTM präglas av högteknisk kompetens, stark laganda och ett tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Totalt har företaget ca 700 anställda inom koncernen.
NTM Sverige AB har ca 80 anställda och finns representerat på flera orter i Sverige, däribland Skara, Kalmar och Stockholm. Företaget befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas och gör långsiktiga satsningar för framtiden.
Hos NTM blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete, ansvar och utveckling står i centrum. Här erbjuds du en trygg och stabil arbetsgivare med goda förmåner, en säker arbetsmiljö och mycket goda möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.Om tjänsten
Som servicetekniker hos NTM i Skara arbetar du med:
• Service, underhåll och reparation av släpvagnar, skåp samt påbyggnationer för återvinningsfordon
* Felsökning och åtgärd av fel inom hydraulik, pneumatik och fordonsel
• Mekaniskt arbete såsom montering, slipning, svetsning och komponentbyten
• Arbete både i verkstad och ute på fält hos kund
• Löpande kundkontakt där du representerar NTM och levererar högkvalitativ service
• Självständigt arbete i nära samarbete med ett sammansvetsat team
• Resor i tjänsten i samband med kunduppdrag och fältservice
Vi söker dig som
• har ett genuint tekniskt intresse och gillar att lösa problem
• är praktiskt lagd och ansvarstagande
• trivs med att arbeta både självständigt och i team
• behörighet B-körkort
• Svenska i tal och skrift är ett krav
Vi ser gärna att du har
• Erfarenhet av att meka, exempelvis med bilar eller maskiner på fritiden
• Det är meriterande om du har erfarenhet av mekaniskt eller tekniskt arbete
• Det är meriterande utbildning inom fordonsteknik eller liknandeÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar NTM Sverige med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Skara
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NTM Sverige AB Jobbnummer
9839591