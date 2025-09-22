Servicetekniker vitvaror Stockholm
Vi är ett företag med 10 medarbetare som huvudsakligen arbetar med installation av vitvaror i hyreslägenheter och tvättstugor. Våra uppdragsgivare är främst större fastighetsägare i Stockholmsområdet. Vi är ett sammansvetsat gäng som är stolta över det viktiga jobb vi gör. Vi utgår från våra lokaler på Markörgatan i Handen där vi har kontor och lager.
I vårt uppdrag ingår även service och reparation av vitvaror och tvättstugeutrustning. Efterfrågan ökar alltmer och vi söker därför en erfaren vitvarutekniker för service av vitvaror i hem och fastighet.
Om rollen:
Som servicetekniker utför du service av hushållsprodukter och tvättstugeutrustning i hem och fastigheter i Stockholmsområdet. Arbetet innebär kontakt med privatpersoner i deras hem så du ska tycka om kundkontakt.
Som servicetekniker bör du vara en tekniskt skicklig fackman med genuin vilja att fortsätta utvecklas. Detta är viktigt då produkterna vi servar blir alltmer tekniskt sofistikerade.
El-utbildning motsvarande gymnasieskolans elprogram krävs för att tillgodogöra sig intern vidareutbildning. Viss erfarenhet av branschen är ett krav för den här tjänsten. Innehav av el- och kylbehörighet är mycket meriterande. Du behöver ha B-körkort då resor ingår i tjänsten.
Den vi söker är:
* Ansvarstagande, strukturerad och noggrann.
* Duktig på problemlösning och har lätt för att kommunicera med kunder.
* Service- och kundorienterad och tycker om att hjälpa till.
* Van att arbeta med dator.
* Erfarenhet från vitvarubranschen är ett krav i denna rekytering
Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Arbetstider är vardagar 7-16.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Utföra service, reparationer och installationer av hushållsprodukter och tvättstugeutrustning av olika fabrikat och varumärken i hem och fastigheter.
Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Välkommen med din ansökan!
GMR Vitvaruservice erbjuder tjänster inom installation och service av vitvaror och tvättstugeutrustning hos fastighetsägare i Stockholmsområdet. Vi sitter på Markörgatan i Handen där vi har kontor och lager.
Vi har en värdegrund som genomsyrar vårt arbete.
Våra värdeord är: Ledarskap, enkelhet och glädje.
Vi arbetar med flera olika varumärken såsom Electrolux, BSH, Cylinda och Osby. Vi är också en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror och andra hemprodukter med verksamhet över hela landet och med ca 350 medarbetare totalt.
