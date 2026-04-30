Servicetekniker Ventilation
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 28 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för 59 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi är placerade i Sköndal och har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområden. Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,3 miljarder och har över 6200 medarbetare i drygt 150 bolag i Norden. Till vårt kontor i Sköndal söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Dina arbetsuppgifter går i stort sett ut på att självständigt åka ut på ca 3-5 st servicejobb per dag och lösa diverse uppkomna problem. Det kan handla om allt ifrån rutinmässig service på befintliga anläggningar, driftsättning av fläktar, aggregat och värmecentraler till felsökning av motorer, ställdon och styrutrustning. Tjänsten innebär också att du agerar rådgivare ute på fält och att du föreslår lösningar på diverse problem som kunderna kan tänkas ha. På så sätt bidrar du till merförsäljning och mer framtida jobb. Du utgår från ditt hem och hämtar in arbetsordrar från ett nätbaserat datasystem och bokar sedan in dem i kalendern.
Vi söker dig som redan visat framfötterna i en liknande tjänst. Du kan ditt jobb och är van att ta fullt ansvar för att göra kunden nöjd. Det är extra meriterande om du är kunnig inom styr och reglerteknik, eller åtminstone har intresse av att lära dig. Vi utgår ifrån att du har körkort och att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför arbeta hos Aircano? Kanske för att Aircano har förmånen av att ha både det mindre familjära företagets fördelar med en platt organisation och högt till tak samt den stora koncernen i ryggen med stabilitet, trygghet samt goda utvecklingsmöjligheter.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556571-7153), https://aircano.se
Vinthundsvägen 159A (visa karta
)
128 62 SKÖNDAL
För detta jobb krävs körkort.
Aircano AB
