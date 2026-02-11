Servicetekniker till vår kund i Falkenberg
Jobandtalent Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-02-11
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Har du ett naturligt tekniskt intresse och gillar att meka? Kanske är du den som fixar gräsklipparen eller kaffebryggaren när de krånglar? Då kan detta vara din möjlighet att ta steget in i industrin som servicetekniker.
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vi fortsätter att växa och söker nu servicetekniker till vår kund i Falkenberg. Företaget är verksam inom kycklingindustrin där kvalitet, hållbarhet och säkerhet står i fokus. Här får du möjlighet arbeta i en spännande och dynamisk miljö där omtanke, utveckling och gemensamt ansvar präglar verksamheten. En möjlighet för dig som vill få in en fot i industrin och utvecklas som servicetekniker.
ARBETSBESKRIVNING Du kommer att arbeta med underhåll och reparation av produktionsutrustning, där din praktiska erfarenhet och problemlösningsförmåga värderas högt. Tjänsten är placerad i Falkenberg och avser heltid med arbetstid förlagt på 2-skift samt där en helg i månaden förekommer. Anställningen är en visstidsanställning på sex månader med möjlighet till förlängning samt med start enligt överenskommelse.
DINA KVALIFIKATIONER
Tekniskt intresse och gillar att lösa praktiska problem
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
MERITERANDE
Utbildning eller erfarenhet inom fordon, industri eller liknande
Erfarenhet av livsmedelsindustrin
DIN PROFIL
För att trivas i rollen så tror vi att du är ansvarstagande och självgående med ett intresse för teknik. Du klarar av att jobba i en arbetsmiljö som kan vara påfrestande, exempelvis i kyla och närhet till råvaror. Du värnar om dina kollegors trivsel och samarbetar bra med andra. Du är flexibel och drivs av nya utmaningar och att hitta nya lösningar.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7203316-1837679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Falkenberg bussterminal (visa karta
)
311 34 FALKENBERG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9737724