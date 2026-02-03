Servicetekniker till Partillebo
Adecco Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Partille Visa alla fastighetsskötarjobb i Partille
2026-02-03
Brinner du för god service, gillar du problemlösning och trivs i en varierad vardag? Då ska du söka tjänsten som Servicetekniker hos Partillebo!
Nu söker Partillebo en Servicetekniker för ett års vikariat med goda möjligheter till förlängning och/eller tillsvidareanställning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Servicetekniker utgår du från ett av Partillebos fyra områdeskontor. Du kommer att ingå i ett team som ansvarar för både inre och yttre fastighetsskötsel, och du spelar en central roll i att säkerställa en trygg och trivsam boendemiljö för våra hyresgäster.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Enklare reparationer och underhåll som exempelvis byte av kranar och toalettstolar
• Yttre skötsel inklusive gräsklippning, renhållning, plantering och skötsel av trädgårdsytor.
• Kontakt och samordning med entreprenörer
• Daglig dialog och service gentemot våra hyresgäster
• Snöskottning, både handskottning och med maskiner
• Medverkan i Partillebos snöjour
Om dig
Du har fastighetskötarutbildning, trädgårdsutbildning eller likvärdig erfarenhet och minst 2 års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen. Har du erfarenhet av att arbeta med VVS, snickeri eller el är det ett plus. Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person är du driven, engagerad och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är initiativtagande och en duktig problemlösare. Du är trygg i att kommunicera med hyresgäster, kollegor och entreprenörer. Flexibilitet, kundfokus och ansvarstagande är egenskaper vi värderar högt.
Kort sagt - vi vill att du har ett genuint intresse för att skapa god service och trivsel för våra hyresgäster.
Om Partillebo AB
Partillebo är ett kommunalt fastighetsbolag med 90 anställda. Vi äger och förvaltar ca 4 000 lägenheter och 250 000 kvm lokaler och har en stark närvaro i Partille kommun. Våra värdeord - trygga, effektiva och serviceinriktade - är en viktig del av vår vardag och allt vi gör. Vi söker dig som vill bidra till vårt uppdrag och vår affärsidé - att vara en samhällsutvecklare med personlig service som affärsmässigt skapar, utvecklar och erbjuder hållbara boendemiljöer och lokaler.
Vad Partillebo erbjuder
På Partillebo möts du av en platt organisation med korta beslutsvägar och en varm, familjär kultur. Här värdesätts engagemang, ansvarstagande och gemensam utveckling.
Vi erbjuder kollektivavtal, avtalspension, försäkringar, utbildningar och förmåner såsom sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
Om ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Vi ber dig bifoga CV och ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Åsa Andersson tel. 073-684 73 29 eller asa.andersson@adecco.se
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 22 februari.
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Åsa Andersson 073-684 73 29 Jobbnummer
9719430