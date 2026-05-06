Servicetekniker till NTM Sverige AB
NTM fortsätter sin spännande tillväxtresa och går in i våren med fullt fokus på att stärka teamet ytterligare. Nu söker vi en teamorienterad och tekniskt intresserad servicetekniker till vår anläggning i Kalmar - kanske är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vår resa?
NTM AB är norra Europas ledande sopbilsleverantör och är ett familjeägt företag från den svenskspråkiga kusten i Finland. NTM har levererat enheter i Sverige sedan 1961 och satsar nu expansivt och långsiktigt i Kalmar. Företaget vill lyfta och utveckla den långa traditionen Kalmar har av sopbilstillverkning och den höga kompetens, expertis och erfarenhet som finns här i Kalmarregionen.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och dynamiskt team där vi värdesätter samarbete, ansvar och utveckling. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsmiljö som främjar utveckling och tillväxt, med goda förmåner och stora möjligheter till karriärutveckling.
Vi söker dig som delar våra värderingar kring hög säkerhet, kvalitet, gemenskap och respekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Service, reparationer och montering av kringutrustning på sopbilsaggregat - både i verkstad och ute på fält.
Felsökning inom hydraulik, pneumatik och fordonsel.
Kundkontakt och service i toppklass.
Krav för tjänsten
Svenska flytande i tal och skrift
Ett genuint tekniskt intresse
Social kompetens och en vilja att utvecklas och jobba i team
B-körkort
Övrigt meriterande för tjänsten
C-körkort, truckkort och/eller traverskort är meriterande
Erfarenhet av plåtarbeten och svetsning
Tidigare arbete inom fordonsservice och reparation
Erfarenhet av fordonselektronik och fordons el
Relevant teknisk utbildning
Vi söker dig som
Trivs i en tekniskt utmanande miljö och motiveras av att lösa problem. Du är social, positiv, noggrann och lyhörd, och du gillar att samarbeta lika mycket som att arbeta självständigt.
Din nyfikenhet & engagemang samt din vilja att utveckla både dig själv och våra arbetsmetoder gör dig till en viktig del av vårt team. Hos oss arbetar du i en verksamhet där hållbarhet, innovation och långsiktighet står i fokus.Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag till torsdag, 06:45-15:45, fredag 06.45-14:30.
Placering: Kalmar men resor förekommer ut till kunderna, främst i södra Sverige.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi är anslutna till kollektivavtal Teknikföretagen/IF-Metall
Förmåner: Friskvårdsbidrag, företagshälsovård
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Vänligen notera att rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum
Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Så ansöker du
