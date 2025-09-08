Servicetekniker till Göteborg
Vi är ett litet bolag med stora kunder och projekt där du får möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med oss!
PEMA Control säljer och utför service på processmätinstrument till kunder inom kärnkraft, energi, industri samt kommuner/landsting. Vi representerar Baker Hughes och Berthold på svenska marknaden. Som servicetekniker arbetar du med ett brett sortiment av fantastiska produkter i nära samarbete med sälj, service och kunder över hela Sverige, där ingen dag är den andra lik. Du rapporterar direkt till VD.
Vad har Stefan Bågholt, VD, att säga om företaget?
"Anledningen till att vi startade Pema Control 2008 var att bli General agent för Baker Hughes sortiment av flödesmätare, fukt och gasanalysatorer för den svenska marknaden. Senare tillkom instrumentering inom vibration, nivå och densitet. Idag marknadsför vi varumärkena Panametrics, Bently Nevada och Berthold Technologies som alla har en marknadsledande position inom sina respektive område.
Vår vision är att vara ett kundorienterat företag, hängivna att skapa mervärde för våra kunder genom våra anställdas kunskap, insikter och professionella bemötande. På detta sätt kan vi erbjuda innovativa och anpassade mät- och servicelösningar och därigenom öka kvaliteten och konkurrenskraften hos utvalda kunder inom svensk processindustri.
Det är viktigt för oss att vi tillsammans skapar en familjär känsla och kultur på företaget. Vi lägger stor vikt vid den tekniska fortutbildningen så att man skall känna sig professionell i sina möten med kunden. Vår avsikt är att skapa en miljö där alla trivs på jobbet och vi är också övertygade om att detta smittar över på våra kunder, och i slutändan får vi ett starkt och solitt företag. Detta i sin tur ger mycket goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna."
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fältservice, planerad och akut
Installationer av instrument och igångkörning
Fältmätningar
Utföra validerings- och kalibreringstjänster
Demonstrationer, förevisningar och utbildningar
Ansvara för planering och utförande av serviceavtal
Utveckla processer och rutiner för serviceutförandet tillsammans med VD
Vi erbjuder en gedigen introduktionsplan med utbildningar inför varje ny produkt och kund, vilket gör att du snabbt kommer att lära dig både tekniken och branschen. Vi är ett bolag som tar hand om sina anställda, med bra förmåner och ständiga förbättringar arbetar vi tillsammans för att skapa en bra arbetsmiljö.
Vad har Jakob Pettersson, utesäljare & service, att berätta om hans arbete på företaget?
"Jag valde att börja på Pema Control 2009 för att det verkade vara ett spännande nystartat företag och jag kände att personkemin stämde vid anställningsintervjun. Det är en mycket bra arbetsplats på många sätt, man kan arbeta här ett helt yrkesliv utan att det blir monotont. Arbetet är utvecklande med stor framtidstro. Det är ett flexibelt arbete där man kan lägga upp det som man vill och ingen dag är den andra lik. Allting handlar om att hjälpa kunderna genom problemlösning i olika former exempelvis genom skruvande, försäljning, modernisering, support m.m.
Pema Control är en arbetsplats med god stämning, många skratt och en del aktiviteter på och utanför jobbet. Vi tar hand om varandra och ser till att man mår bra, även privat."Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker rollen som servicetekniker har
Minst 2 års yrkeserfarenhet
Eftergymnasial utbildning inom energi- och processteknik eller en praktisk bakgrund med liknande erfarenhet
B-körkort
God förmåga att uttrycka sig skriftligt på svenska och engelska
Som person är du kommunikativ och tydlig med en kreativ problemlösningsförmåga. Du är nyfiken och drivs av att hitta förbättringar ute hos våra kunder.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som servicetekniker eller serviceingenjör (elektriker, verkstad)
Erfarenhet av att jobba med kunder inom processindustrin
ISO 9001/14001/45001-erfarenhet
Kontakt och ansökan
För frågor om tjänsten kontakta VD Stefan Bågholt, 0708-23 67 50, eller rekryteringskonsult Nicole Diener, 0735-25 86 86, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Med PEMA Control som partner inom mätteknik garanteras du hög kvalitet, snabb service och personlig support. Som leverantör av starka varumärken ger vi dig möjligheten att välja den helhet som passar er bäst. Vi kan leverera kompletta lösningar och tar ansvar för funktion, noggrannhet och driftsäkerhet. PEMA Control erbjuder allt från enkla instrument för fast eller portabelt bruk till avancerade helhetslösningar för tuffa Ex-miljöer. PEMA Control är exklusiv distributör för Baker Hughes i Sverige och representerar produktområden inom flöde, fukt och gas. Sedan 2016 är vi också distributör av Bently Nevadas produkter inom tillståndsövervakning och maskinskydd. Vi representerar dessutom Berthold inom nivå och densitetsmätning, samt Rheonik inom massflödesmätning med coriolisteknik. Inom området mätteknik är vi redan ett väletablerat företag och arbetar alltid långsiktigt såväl i våra kundrelationer som med vår egen utveckling. Inom PEMA Control är vi övertygade om att bra kvalité lönar sig både för oss och för våra kunder. Vårt verksamhetssystem är uppbyggt enligt kraven i de internationella standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Som kund möter du samma höga kvalitets- och miljötänk oavsett vem av oss du väljer att kontakta. Ett av PEMA Controls viktigaste kvalitetsmål är att hjälpa våra kunder att minska osäkerheten inom processmätning. PEMA Controls behovsanalys, våra användarutbildningar samt vår verifikationskontroll är viktiga verktyg i det arbetet. Läs mer på www.pemac.se Så ansöker du
