Servicetekniker till Ekmans Maskin AB
Ekmans Maskin AB / Maskinreparatörsjobb / Skara Visa alla maskinreparatörsjobb i Skara
2025-11-14
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekmans Maskin AB i Skara
, Skövde
, Linköping
eller i hela Sverige
Ekmans Maskin AB har stor efterfrågan på servicetjänster och behöver ännu en servicetekniker till Skara, Vara med omnejd. Ekmans Maskin AB har lång erfarenhet i truckbranschen och säljer årligen hundratals begagnade och nya truckar. En viktig del är service och reparationer till våra kunder där vi arbetar med alla truckfabrikat och modeller.
Nu söker vi dig som har några års erfarenhet från liknande arbete tex bil, lastbil, lantbruk, entreprenad eller liknande och vill arbeta med service och underhåll av alla typer av truckar. I rollen som servicetekniker behöver du vara självgående o ha kunskaper om el, hydraulik och mekanik. Jobbet är varierande och service samt reparationer utförs i stort sett alltid hos kund. Du utgår från hemmet med arbetstid 07.00-16.00.
Formella krav /Vi söker Dig som
• Har erfarenhet från liknande arbete
• Kunskaper inom områden som mekaniker, elektronik, hydraulik
• B-körkort manuell
• Datorvana
• Goda kunskaper i svenska
• Klarar av att arbeta både i team och självständigt Publiceringsdatum2025-11-14Dina personliga egenskaper
Du är en problemlösare som tycker om att ha ordning och reda. Eftersom vi är en serviceorganisation med många interna och externa kontakter krävs god social förmåga. Du är självständig och ansvarstagande vad gäller att planera din dag och driva dina arbetsuppgifter framåt på egen hand.
Ekmans Maskin AB
Ekmans Maskin AB säljer, hyr ut och servar truckar. De flesta truckarna är begagnade och renoverade, i alla storlekar och modeller. Företaget har idag 30 anställda och är ett dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden AB.
Frågor om tjänsten och ansökan
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Servicechef Calle Wildh, tel 070-357 21 22.
Din ansökan vill vi ha omgående till: ansokan@ekmansmaskin.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: ansokan@ekmansmaskin.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556256-0440), https://www.ekmansmaskin.se/
För detta jobb krävs körkort.
Servicechef
Calle Wildh ce@ekmansmaskin.se 070-357 21 22 Jobbnummer
9605858