Servicetekniker till Axentia!
Är du tekniskt intresserad, gillar att lösa problem och vill arbeta med meningsfull teknik som används dagligen i samhället? Trivs du i en roll där du får kombinera administrativt arbete, kundkontakt och tekniskt problemlösande? Då kan rollen som Servicetekniker hos Axentia vara rätt för dig!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Axentia en Servicetekniker. Axentia är en ledande leverantör av system och hårdvara för informationsdisplayer till operatörer inom kollektivtrafiken. Med huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping är de i en spännande tillväxtfas och arbetar idag med kunder över hela världen.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli direktanställd hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.sePubliceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som Servicetekniker ingår du i Support- och serviceteamet på Axentia och arbetar på företagets kontor och i produktion. Du ansvarar för hela reparationsflödet för produkter som skickas tillbaka till Axentia, med fokus på att säkerställa ett smidigt flöde från kundärende till färdig hantering. Rollen kombinerar administrativa och tekniska uppgifter, där du hanterar kundärenden i supportsystem, planerar och koordinerar åtgärder internt, beställer material och följer upp att reparationer sker inom uppsatta tids- och kostnadsramar. Du utför även praktiskt arbete med felsökning och reparation av Axentias realtidsinformationsdisplayer.
I rollen kommer du bland annat att:
Ta emot och hantera kundärenden i supportsystemet
Koordinera interna resurser, planera åtgärder och beställa material
Utföra felsökning och reparation av displayer
Säkerställa effektiv hantering av ärenden inom uppsatta tids- och kostnadsramar
Kommunicera med kunder om ärendestatus, leveranser och kostnader
Samarbeta med produktion, lager och support, där du fungerar som en central länk i teamet.
Vi söker dig som har:
Fullgjord och godkänd gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete med tekniska enheter, inklusive hantering av både hårdvarufel och praktisk reparation
Erfarenhet av kundkontakt och administrativa uppgifter, exempelvis i support- eller affärssystem
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Har B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom mjukvaruutveckling eller testning av tekniska produkter. Har du dessutom elbehörighet är det ett plus, men inget krav.
Utöver detta tror vi att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Servicetekniker. Vi ser att du är lösningsorienterad, strukturerad och noggrann. Du kan arbeta självständigt när det behövs, men är också en lagspelare som gärna samarbetar med andra för att nå gemensamma mål. Du har även ett tekniskt intresse och en nyfikenhet för hur saker fungerar.
START: Enligt överenskommelsePLACERING: Axentias lokaler i Linköping
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta mig på amanda.sanden@pn.se
