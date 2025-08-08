Servicetekniker Teknisk Fastighetsservice AB
2025-08-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Umeå
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Skellefteå
Servicetekniker till Teknisk Fastighetsservice AB
Är du serviceinriktad, har ett teknikintresse och vill jobba inom industrin? Då kan jobbet som servicetekniker på Teknisk Fastighetsservice vara något för dig!
Om Teknisk Fastighetsservice AB
Teknisk Fastighetsservice är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Uppsala i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. Teknisk Fastighetsservice ingår i koncernen Fenix Holding AB med nära 500 medarbetare, varav ca 240 är anställda i TFS.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Vi söker en servicetekniker till industrin, med placering hos en av våra kunder i Husum. Tjänsten passar dig som är praktiskt lagd, gillar teknik och vill utvecklas. Du kommer arbeta i ett mindre team och få intern utbildning och upplärning på plats. Det är en perfekt möjlighet för dig som kanske nyligen gått ut gymnasiet, är nyfiken på teknik och vill komma in i branschen. Du är i början av din karriär och vill utvecklas i yrkesrollen- vi ser gärna att du växer med uppgiften och på sikt tar ett större ansvar i gruppen.
Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av:
• Service, underhåll och felsökning i industrimiljö
• Reparationer samt ny-och ombyggnationer
• Planerade och akuta serviceinstanser Kvalifikationer
Vi söker dig med ett teknikintresse och som trivs med att arbeta praktiskt. Du är ansvarstagande, positiv och trivs att arbeta i team och ta eget ansvar när det behövs. Det är meriterande om du har gymnasieutbildning mot el, styr- och reglerteknik eller liknande, men inget krav.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Örnsköldsvik
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Kontakt: Mikael Nilsson, Platschef, 070-327 64 46
Skicka din ansökan så snart som möjligt till : mikael.nilsson@tfservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: mikael.nilsson@tfservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknisk Fastighetsservice i Norrland AB
(org.nr 556473-3102)
Slalomvägen 18 (visa karta
)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Teknisk Fastighetsservice I Norrland AB Jobbnummer
9450603