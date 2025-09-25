Servicetekniker Inom Cctv Till Avarn Security Systems
Vill du ta nästa steg i karriären som Larm- och säkerhetstekniker? Avarn söker en tekniker med driv, skruvmejsel och hjärta!
Är du en tekniker med erfarenhet av larm, passer eller kameraövervakning som vill utvecklas i en spännande bransch? Hos Avarn Security Systems blir du en del av ett engagerat team där gemenskap, kompetensutveckling och hög kvalitet står i fokus. Här får du chansen att arbeta med varierande uppdrag och skräddarsydda säkerhetslösningar som bidrar till ett tryggare samhälle.
Professionals Nord söker för Avarn Security Systems räkning en servicetekniker till Stockholm. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Avarn Security Systems och att rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord.
Avarn Securitys önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Du erbjuds
Som servicetekniker hos Avarn Security Systems får du bland annat:
Trygghet genom kollektivavtal, tjänstepension och förmåner via Benify.
Möjligheter till vidareutbildning, certifieringar och karriärvägar inom koncernen.
En omväxlande vardag med varierande kunder, teknik och uppdrag.
Tillgång till mobiltelefon, dator och möjlighet till tjänstebil.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker blir du en del av ett proffsigt och hjälpsamt team bestående av arbetsledare, servicetekniker, projektörer och systemspecialister. Du kommer att arbeta med service och underhåll av larm-, passage- och CCTV-system, samtidigt som du har regelbunden kontakt med kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Arbeta med installation, programmering och driftsättning av säkerhetssystem
Självständigt hantera projekt från start till överlämning till kund
Arbeta med system som ARX, UNISON, Gallagher, RCO, SPC samt CCTV-lösningar som Bosch BVMS och Milestone
Ansvara för dokumentation, tekniska handlingar och kundkontakt
Vi söker dig som
Har arbetat minst två år som säkerhetstekniker, installatör eller driftsättare inom inbrottslarm, passagesystem eller kameraövervakning (CCTV).
Talar och skriver svenska obehindrat.
Du har körkort B.
Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsklassade uppdrag).
Meriterande
Behörig ingenjör inom larm eller CCTV.
Erfarenhet av Milestone-plattformen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du kommer trivas om du är ansvarsfull, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du är noggrann, självgående men trivs också med att samarbeta och bidra till ett gott teamklimat. Arbetet innefattar mycket kundkontakt så därför är service något du brinner för och levererar i varje möte!
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning 6 månader kan tillämpas)
Plats: Stockholm med omnejd.
Urval: Sker löpande
Kontakt: info@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
